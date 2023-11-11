Курова (Дерябина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курова (Дерябина) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1977

Отец: не указан

Мать: Голубицкая Мария Ивановна

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