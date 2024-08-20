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Панарина Соломонида Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Финоген Борисович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Панарин Аким Финогенович

Отец ребёнка: Панарин Финоген Борисович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Панарин Иван Финогенович

Отец ребёнка: Панарин Финоген Борисович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Панарина) Прасковья Финогеновна (Ивановна?)

Отец ребёнка: Панарин Финоген Борисович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Панарина) Ирина Финогеновна

Отец ребёнка: Панарин Финоген Борисович

Смерть
Неизвестно

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