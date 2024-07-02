Марченко Игнат Кондратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Марченко Кондрат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1881
Дочь: Марченко Мария Игнатьева
Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна
Рождение ребёнка
20.01.1887
Сын: Марченко Максим Игнатиевич
Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна
Рождение ребёнка
04.06.1889
Сын: Марченко Метрофан Игнатиевич
Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна
Рождение ребёнка
20.02.1891
Сын: Марченко Тимофей Игнатиевич
Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна
Рождение ребёнка
04.02.1895
Дочь: Марченко Агафья Игнатиева
Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна
Рождение ребёнка
29.11.1899
Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна
Рождение ребёнка
10.01.1984
Сын: Марченко Григорий Игнатиевич
Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна
Смерть
Неизвестно