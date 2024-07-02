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Марченко Игнат Кондратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Марченко Кондрат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна

Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: Марченко Мария Игнатьева

Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна

Рождение ребёнка
20.01.1887

Сын: Марченко Максим Игнатиевич

Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна

Рождение ребёнка
04.06.1889

Сын: Марченко Метрофан Игнатиевич

Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна

Рождение ребёнка
20.02.1891

Сын: Марченко Тимофей Игнатиевич

Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна

Рождение ребёнка
04.02.1895

Дочь: Марченко Агафья Игнатиева

Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна

Рождение ребёнка
29.11.1899

Сын: Марченко Иван Игнатиевич

Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна

Рождение ребёнка
10.01.1984

Сын: Марченко Григорий Игнатиевич

Мать ребёнка: Марченко (Иванова) Параскева Константиновна

Смерть
Неизвестно

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