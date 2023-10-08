Ступак Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ступак Анисья Ефимовна
Отец ребёнка: Ступак Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Ступак Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Ступак Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ступак Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ступак Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ступак Ефим Иванович
Смерть
До 1850