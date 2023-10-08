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Ступак Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ступак Анисья Ефимовна

Отец ребёнка: Ступак Ефим Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ступак Василий Ефимович

Отец ребёнка: Ступак Ефим Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ступак Исаак Ефимович

Отец ребёнка: Ступак Ефим Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ступак Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ступак Ефим Иванович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступак Ефим Иванович

Смерть
До 1850
Криски, Чернігівська область
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