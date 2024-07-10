Семёнова (Филиппова) Евфросиния Адриановна
Место рождения
Дата рождения21.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1881
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семёнов Анисий
Крещение
22.09.1881
Восприемники: из деревни Семьеново солдат Стефан Гаврилов и Дарья Михайлова
Восприемник
22.09.1881
солдат Стефан Гаврилов
Восприемник
22.09.1881
Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Серушкина (Семёнова) Глафира Анисимовна
Отец ребёнка: Семёнов Анисий
Смерть
Неизвестно