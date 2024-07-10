Семёнова (Филиппова) Евфросиния Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Филиппова) Евфросиния Адриановна

Место рождения

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1881

Отец: Филиппов Адриан Филиппович

Мать: Филиппова Дарья Николаевна

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Анисий

Крещение
22.09.1881
Восприемники: из деревни Семьеново солдат Стефан Гаврилов и Дарья Михайлова
Восприемник
22.09.1881
Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
солдат Стефан Гаврилов
Восприемник
22.09.1881
Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Серушкина (Семёнова) Глафира Анисимовна

Отец ребёнка: Семёнов Анисий

Смерть
Неизвестно

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