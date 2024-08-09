Ершов Флор 1 Сергеев
Место рождения
Дата рождения13.08.1881 ст.
Дата смерти30.08.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1881 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Сергей Митрофанов и законная жена его Ольга Стефанова,оба православные
Крещение
14.08.1881 ст.
Восприемники: Деревни Макаровки крестьянин Макарий Стефанов и той же деревни крестьянская девица Ирина Власиева
Смерть
30.08.1881 ст.
от оспы Деревни Нератовки крестьянина Сергея Митрофанова сын Флор (2 нед)