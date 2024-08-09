Ершов Флор 1 Сергеев 13.08.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ершов Флор 1 Сергеев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.08.1881 ст.

Дата смерти

30.08.1881 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

1860 или 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1881 ст.

Отец: Ершов Сергей Митрофанов

Мать: Ершова Ольга Степанова Стефанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Сергей Митрофанов и законная жена его Ольга Стефанова,оба православные
Крещение
14.08.1881 ст.
Восприемники: Деревни Макаровки крестьянин Макарий Стефанов и той же деревни крестьянская девица Ирина Власиева
Смерть
30.08.1881 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от оспы Деревни Нератовки крестьянина Сергея Митрофанова сын Флор (2 нед)

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