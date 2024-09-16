Голод Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голод Фома Кононов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Голод Тимофей Фомич
Отец ребёнка: Голод Фома Кононов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Голод Варвара Фоминична
Отец ребёнка: Голод Фома Кононов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Голод Матрёна Фоминична
Отец ребёнка: Голод Фома Кононов
Рождение ребёнка
16.03.1788 ст.
Дочь: Голод Дарья Фоминична
Отец ребёнка: Голод Фома Кононов
Смерть
После 1787