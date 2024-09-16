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Голод Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голод Фома Кононов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Голод Тимофей Фомич

Отец ребёнка: Голод Фома Кононов

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Голод Варвара Фоминична

Отец ребёнка: Голод Фома Кононов

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Голод Матрёна Фоминична

Отец ребёнка: Голод Фома Кононов

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1788 ст.

Дочь: Голод Дарья Фоминична

Отец ребёнка: Голод Фома Кононов

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1787
Покровское, Чернігівська область

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