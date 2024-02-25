Ходакова Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ходаков Андрей Федосьевич
Отец ребёнка: Ходаков Федосий Терентьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ходаков Никифор Федосьевич
Отец ребёнка: Ходаков Федосий Терентьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ходаков Григорий Федосьевич
Отец ребёнка: Ходаков Федосий Терентьевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Ходакова) Настасья Федосьевна
Отец ребёнка: Ходаков Федосий Терентьевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Ходаков Федосий Терентьевич