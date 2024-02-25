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Ходакова Прасковья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Федосий Терентьевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ходаков Андрей Федосьевич

Отец ребёнка: Ходаков Федосий Терентьевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ходаков Никифор Федосьевич

Отец ребёнка: Ходаков Федосий Терентьевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ходаков Григорий Федосьевич

Отец ребёнка: Ходаков Федосий Терентьевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Ходакова) Настасья Федосьевна

Отец ребёнка: Ходаков Федосий Терентьевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ходаков Петр Федосьевич

Отец ребёнка: Ходаков Федосий Терентьевич

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область

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