Чаплюк Эльвира Павловна 15.06.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чаплюк Эльвира Павловна

Место рождения

г.Бикин Хабаровский край

Дата рождения

15.06.1940

Дата смерти

16.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1940

Отец: Чаплюк Павел Семенович

Мать: Чаплюк Петрова Евгения Васильевна

г.Бикин Хабаровский край
Бракосочетание
До 1964

Муж: Башкирцев Владимир Федосеевич

Рождение ребёнка
01.05.1964

Сын: Чаплюк Башкирцев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Башкирцев Владимир Федосеевич

Свердловск Свердловской области (ныне Екатеринбург)
Бракосочетание
08.04.1969

Муж: Обоскалов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1971

Дочь: Иванова Обоскалова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Обоскалов Юрий Иванович

Смерть
16.11.2011

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