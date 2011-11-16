Чаплюк Эльвира Павловна
Место рожденияг.Бикин Хабаровский край
Дата рождения15.06.1940
Дата смерти16.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1940
г.Бикин Хабаровский край
Бракосочетание
До 1964
Рождение ребёнка
01.05.1964
Сын: Чаплюк Башкирцев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Башкирцев Владимир Федосеевич
Свердловск Свердловской области (ныне Екатеринбург)
Бракосочетание
08.04.1969
Рождение ребёнка
27.02.1971
Дочь: Иванова Обоскалова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Обоскалов Юрий Иванович
Смерть
16.11.2011