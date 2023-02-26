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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1770 г.р.
До 1775 г.р.
До 1780 г.р.
До 1782 г.р.
До 1785 г.р.
До 1811 г.р.

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АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1770

Сын: Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Терентий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Пелагия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Давид Стефанов

Отец ребёнка: Стефан

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1811

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан

Рождение ребёнка
До 1812

Дочь: Агафия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан

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