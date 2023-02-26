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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1770
Сын: Дмитрий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Терентий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Пелагия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Давид Стефанов
Отец ребёнка: Стефан
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1811
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан
Рождение ребёнка
До 1812
Дочь: Агафия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан