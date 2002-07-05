(Саломатина) Анастасия Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Саломатина) Анастасия Станиславовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2002

Отец: Романцов Станислав Александрович

Мать: Любовь Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
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