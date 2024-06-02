Печникова (Кузнецова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печникова (Кузнецова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1906

Отец: Кузнецов Михаил Фадеевич

Мать: Кузнецова (Туганова) Агриппина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Печников Иван Григорьевич

Тоншерма, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урмаева (Печникова) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Печников Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
14.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Печников Иван Григорьевич

Тоншерма, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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