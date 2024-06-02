Печникова (Кузнецова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Печников Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урмаева (Печникова) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Печников Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Печников Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно