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Хисматуллина Хадища

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Рождение ребёнка
1919

Сын: Хисматуллин Шарифулла Гарифуллович

Отец ребёнка: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович

г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
1924

Сын: Хисматуллин Анвар Гарифуллович

Отец ребёнка: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович

г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Хисматуллин Рашит Гарифуллович

Отец ребёнка: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович

г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
1932

Сын: Хисматуллин Абдулла Гарифуллович

Отец ребёнка: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович

г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Манавара Гарифулловна

Отец ребёнка: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович

г.Стерлитамак БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович

г.Стерлитамак БАССР
Смерть
1960
г.Стерлитамак БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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