Хисматуллина Хадища
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Рождение ребёнка
1919
Сын: Хисматуллин Шарифулла Гарифуллович
Отец ребёнка: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович
г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
1924
Сын: Хисматуллин Анвар Гарифуллович
Отец ребёнка: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович
г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Хисматуллин Рашит Гарифуллович
Отец ребёнка: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович
г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
1932
Сын: Хисматуллин Абдулла Гарифуллович
Отец ребёнка: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович
г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Манавара Гарифулловна
Отец ребёнка: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович
г.Стерлитамак БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
г.Стерлитамак БАССР
Смерть
1960
г.Стерлитамак БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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