2 Черепанова (Кузнецова) Иулиания Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2 Черепанова (Кузнецова) Иулиания Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Григорий

Мать: (Кузнецова) Павла Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черепанова) Агафия Федоровна

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Федор Евфимьев

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.03.1893

Сын: 2Черепанов Иоан Федоров

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Рождение ребёнка
16.09.1894

Дочь: (2Черепанова) София Федорова

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Рождение ребёнка
19.06.1895

Сын: 2Черепанов Сергей Федоров

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Рождение ребёнка
08.06.1896

Дочь: (2Черепанова) Фекла Федорова

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Рождение ребёнка
15.11.1897

Дочь: (2Черепанова) Анна Федорова

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Рождение ребёнка
06.01.1899

Сын: 2Черепанов Иоан Федоров

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Рождение ребёнка
12.04.1900

Дочь: (Черепанова) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.05.1902

Сын: 2Черепанов Федор Федоров

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Рождение ребёнка
12.06.1903

Дочь: (2Черепанова) Анна Федорова

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Рождение ребёнка
27.03.1906

Дочь: (2Черепанова) Агафья Федорова

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: (Черепанова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1910

Дочь: (Черепанова) Афанасия Федоровна

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.07.1914

Сын: 2 Черепанов Илья Федоров

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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