2 Черепанова (Кузнецова) Иулиания Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Отец: Кузнецов Григорий
Дочь: (Черепанова) Агафия Федоровна
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Дочь: (2Черепанова) София Федорова
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Сын: 2Черепанов Сергей Федоров
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Дочь: (2Черепанова) Фекла Федорова
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Дочь: (2Черепанова) Анна Федорова
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Дочь: (Черепанова) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Дочь: (2Черепанова) Анна Федорова
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Дочь: (2Черепанова) Агафья Федорова
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Дочь: (Черепанова) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Дочь: (Черепанова) Афанасия Федоровна
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев