Замятина (Шихова) Васса незаконорожденная
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти29.10.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: Шихова Агафия Ларионова
Сын: Замятин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич
Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич
Сын: Замятин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич
Дочь: Устина Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич
Дочь: Замятина Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич
Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич
Дочь: Замятина Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич
Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич
Дочь: Замятина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич
Дочь: Замятина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич
Сын: Замятин Маркел Васильевич
Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич