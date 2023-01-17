Замятина (Шихова) Васса незаконорожденная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Шихова) Васса незаконорожденная

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

29.10.1885

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: Шихова Агафия Ларионова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
17.02.1850

Муж: Замятин Василий Прокопивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.10.1850

Сын: Замятин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
09.02.1852

Сын: Замятин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.11.1854

Сын: Замятин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
26.09.1856

Дочь: Устина Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.02.1859

Дочь: Замятина Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
11.04.1860

Сын: Замятин Семён Васильевич

Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.06.1861

Дочь: Замятина Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.09.1862

Сын: Замятин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.12.1863

Дочь: Замятина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
27.03.1865

Дочь: Замятина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
22.04.1866 ст.

Сын: Замятин Маркел Васильевич

Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич

Рождение ребёнка
22.04.1868 ст.

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Прокопивич

Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
29.10.1885
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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