Кутырева Марина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кутырев Василий Романович
Отец ребёнка: Кутырев Роман Панкратьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Кутырев Роман Панкратьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Александра Романовна
Отец ребёнка: Кутырев Роман Панкратьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно