Филаретова (Шеломова) Милица Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филаретов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филаретов Иван Иванович
Смерть
2002