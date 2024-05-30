Филаретова (Шеломова) Милица Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филаретова (Шеломова) Милица Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Шеломов Андрей Кузьмич

Мать: Шеломова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филаретов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филаретов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филаретов Иван Иванович

Смерть
2002

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