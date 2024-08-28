Павлова (Никитина) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Никитина) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Никитин (Гуга) Иван (Ян Яныч ?) Иванович

Мать: Никитина (Захарова) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Анатолий Никифорович

Рождение ребёнка
30.06.1966

Сын: Павлов Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Павлов Анатолий Никифорович

Рождение ребёнка
1968

Сын: Павлов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Бондарюк (Павлова) Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2006

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