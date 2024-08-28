Павлова (Никитина) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1966
Сын: Павлов Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Павлов Анатолий Никифорович
Рождение ребёнка
1968
Сын: Павлов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Бондарюк (Павлова) Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2006