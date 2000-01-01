Золощук Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золощук Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - 2 кто-то от первого брака -

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - кто-то от первого брака -

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золощук - Петровна

Отец ребёнка: Золощук Петро Илькович Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золощук Петро Илькович Ильич

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