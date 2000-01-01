Золощук Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - 2 кто-то от первого брака -
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - кто-то от первого брака -
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золощук - Петровна
Отец ребёнка: Золощук Петро Илькович Ильич
Бракосочетание
Неизвестно