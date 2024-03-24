Шамрицкая (Кроха) Христина Степановна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Кроха Степан
Бракосочетание
08.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
07.03.1895 ст.
Дочь: Шамрицкая Мария Иларионовна
Отец ребёнка: Шамрицкий Иларион Александрович
Рождение ребёнка
18.03.1903 ст.
Дочь: Шамрицкая Дарья Иларионовна
Отец ребёнка: Шамрицкий Иларион Александрович
Смерть
Неизвестно