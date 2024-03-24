Шамрицкая (Кроха) Христина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамрицкая (Кроха) Христина Степановна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кроха Степан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
08.02.1891 ст.

Муж: Шамрицкий Иларион Александрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1895 ст.

Дочь: Шамрицкая Мария Иларионовна

Отец ребёнка: Шамрицкий Иларион Александрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.03.1903 ст.

Дочь: Шамрицкая Дарья Иларионовна

Отец ребёнка: Шамрицкий Иларион Александрович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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