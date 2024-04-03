Нарватов Георгий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1914
Дата смерти30.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нарватова) Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нарватова (Челушкина) (Челушкина) Любовь Андреевна
Смерть
30.06.1982