Нарватов Георгий Яковлевич 03.02.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нарватов Георгий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1914

Дата смерти

30.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нарватова) Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарватова (Челушкина) (Челушкина) Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
08.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нарватова (Челушкина) (Челушкина) Любовь Андреевна

Смерть
30.06.1982

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