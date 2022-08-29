Косухина Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косухин Антон

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Косухина) Параскева

Отец ребёнка: Косухин Антон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Косухин Михаил

Отец ребёнка: Косухин Антон

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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