Косухина Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косухин Антон
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Косухина) Параскева
Отец ребёнка: Косухин Антон
Рождение ребёнка
1858
Сын: Косухин Михаил
Отец ребёнка: Косухин Антон
Смерть
Неизвестно