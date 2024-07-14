Бурашникова Феодора Осипова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашникова Феодора Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Андрей Поликарпов

Рождение ребёнка
08.07.1912

Сын: Бурашников Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Бурашников Андрей Поликарпов

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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