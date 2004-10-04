Клымук Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1962
Дата смерти04.10.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962
Отец: Клымук Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1983
Мать ребёнка: Клымук (Воронина) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
23.07.1992
Сын: Клымук Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Клымук (Воронина) Татьяна Владимировна
Смерть
04.10.2004