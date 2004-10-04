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Клымук Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1962

Дата смерти

04.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962

Отец: Клымук Михаил

Мать: Клымук (Лапшина) Фаина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клымук (Воронина) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
22.10.1983

Сын: Клымук Денис Анатольевич

Мать ребёнка: Клымук (Воронина) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
23.07.1992

Сын: Клымук Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Клымук (Воронина) Татьяна Владимировна

Смерть
04.10.2004

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