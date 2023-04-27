Napier Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Napier Alexander

Место рождения

Merchiston

Дата рождения

1410

Дата смерти

15.02.1474

Пол

Мужской

Отец

1364 г.р.

Мать

1370 г.р.

Жена

После 1410 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1410

Отец: Napier Alexander

Мать: Stewart (Stewart) Margaret

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Napier (Napier) Janet

Мать ребёнка: Lauder (Lauder) Elizabeth

Работа или профессия
Неизвестно
(Lord of Merchiston), Knight, Laird, Provost of Edinburgh
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
1415

Жена: Lauder (Lauder) Elizabeth

Смерть
15.02.1474
Похороны
После 15.02.1474

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