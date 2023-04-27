Napier Alexander
Место рожденияMerchiston
Дата рождения1410
Дата смерти15.02.1474
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1410
Отец: Napier Alexander
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Napier (Napier) Janet
Мать ребёнка: Lauder (Lauder) Elizabeth
Работа или профессия
Неизвестно
(Lord of Merchiston), Knight, Laird, Provost of Edinburgh
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Бракосочетание
1415
Смерть
15.02.1474
Похороны
После 15.02.1474