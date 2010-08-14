Доброшенко Игорь Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоброшенко Игорь Сергеевич

Доброшенко Игорь Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.2010

Сын: Доброшенко Ярослав Игоревич

Мать ребёнка: Доброшенко Наталья

Рождение ребёнка
27.06.2014

Дочь: Доброшенко Алиса Игоревна

Мать ребёнка: Доброшенко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доброшенко Наталья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close