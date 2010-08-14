Доброшенко Игорь Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.2010
Сын: Доброшенко Ярослав Игоревич
Мать ребёнка: Доброшенко Наталья
Рождение ребёнка
27.06.2014
Дочь: Доброшенко Алиса Игоревна
Мать ребёнка: Доброшенко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доброшенко Наталья