Голомзина (Кулебакина) Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомзина (Кулебакина) Юлия Алексеевна

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Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

25.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1987

Отец: Кулебакин Алексей Дмитриевич

Мать: Кулебакина Тамара Петровна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
31.07.2010

Муж: Голомзин Станислав Викторович

Бракосочетание
31.08.2010

Муж: не указан

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.09.2014

Дочь: Голомзина Арина Станиславовна

Отец ребёнка: Голомзин Станислав Викторович

Рождение ребёнка
26.07.2019

Сын: Голомзин Максим Станиславович

Отец ребёнка: Голомзин Станислав Викторович

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