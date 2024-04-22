Голомзина (Кулебакина) Юлия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1987
Бракосочетание
31.07.2010
Бракосочетание
31.08.2010
Рождение ребёнка
04.09.2014
Дочь: Голомзина Арина Станиславовна
Отец ребёнка: Голомзин Станислав Викторович
Рождение ребёнка
26.07.2019
Сын: Голомзин Максим Станиславович
Отец ребёнка: Голомзин Станислав Викторович