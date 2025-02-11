Князева Ефимия Лукинична 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Князева Ефимия Лукинична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1794

умерла Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
(Князева) Прасковья Петровна1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Князева) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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