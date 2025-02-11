Князева Ефимия Лукинична
женский, родилась 1794
умерла Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
(Князева) Прасковья Петровна1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Князева) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: не указан
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область