Кондюрина Домника Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Домника Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кондюрин Авраам Саввич

Отец ребёнка: Кондюрин Савва Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кондюрин Кирилл Саввич

Отец ребёнка: Кондюрин Савва Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кондюрин Максим Саввич

Отец ребёнка: Кондюрин Савва Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кондюрин Денис Саввич

Отец ребёнка: Кондюрин Савва Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Савва Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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