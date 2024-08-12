Kalis (Пожога) Надежда Павловна
Место рождениясело Чучулены, Кишиневская область, город Бендеры
Дата рождения25.08.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1970
Рождение ребёнка
11.12.1970
Дочь: Лиготская Новохат (Kalis) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Калис Виктор Августович
Рождение ребёнка
18.07.1973
Дочь: Кадетова (Kalis) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Калис Виктор Августович
Рождение ребёнка
08.01.1978
Отец ребёнка: Калис Виктор Августович
Рождение ребёнка
17.06.1982
Дочь: Кузнецова (Kalis) Мария Викторовна
Отец ребёнка: Калис Виктор Августович