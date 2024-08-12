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Kalis (Пожога) Надежда Павловна

Место рождения

село Чучулены, Кишиневская область, город Бендеры

Дата рождения

25.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1970

Муж: Калис Виктор Августович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
11.12.1970

Дочь: Лиготская Новохат (Kalis) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Калис Виктор Августович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.07.1973

Дочь: Кадетова (Kalis) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Калис Виктор Августович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
08.01.1978

Сын: Kalis Сергей Викторович

Отец ребёнка: Калис Виктор Августович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.06.1982

Дочь: Кузнецова (Kalis) Мария Викторовна

Отец ребёнка: Калис Виктор Августович

Воркута, Воркута, Республика Коми

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