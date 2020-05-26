Сиганьков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1981
Дата смерти26.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.2002
Сын: Сиганьков Денис Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.05.2020