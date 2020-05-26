Сиганьков Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиганьков Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1981

Дата смерти

26.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.2002

Сын: Сиганьков Денис Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.05.2020
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