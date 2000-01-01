Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Иванова

Пелагея Иванова

avatar

Место рождения

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1881 и 1882 г.р.

Мать

Между 1881 и 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлюченков Иван Данилов

Мать: Павлюченкова Акулина Петрова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close