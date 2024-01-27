Loskutoff (Bogdanoff) Hanya Fedorovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Loskutoff (Bogdanoff) Hanya Fedorovna

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Место рождения

Russia

Дата рождения

25.05.1910

Дата смерти

02.02.1993

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

1934 г.р.
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1944 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1910

Отец: Богданов Bogdanoff Федор Fedor Мартынович Martinch

Мать: Vera Semonevna

Russia
Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Лоскутов (loskutoff) George John

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван John Григорьевич George

Rostov, Russia
Рождение ребёнка
07.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван John Григорьевич George

Persia (Iran)
Рождение ребёнка
01.01.1944

Сын: Лоскутов (loskutoff) Fred Ivan

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван John Григорьевич George

Persia (Iran)
Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван John Григорьевич George

Persia (Iran)
Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван John Григорьевич George

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Иван John Григорьевич George

Смерть
02.02.1993
Sunnyvale, CA
Похороны
Неизвестно
Russian Sectarian Cemetery, Colma, San Mateo, California, United States
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