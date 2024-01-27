Loskutoff (Bogdanoff) Hanya Fedorovna
Место рожденияRussia
Дата рождения25.05.1910
Дата смерти02.02.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1910
Russia
Рождение ребёнка
01.01.1934
Rostov, Russia
Рождение ребёнка
07.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван John Григорьевич George
Persia (Iran)
Рождение ребёнка
01.01.1944
Persia (Iran)
Рождение ребёнка
Около 1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван John Григорьевич George
Persia (Iran)
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван John Григорьевич George
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1993
Sunnyvale, CA
Похороны
Неизвестно
Russian Sectarian Cemetery, Colma, San Mateo, California, United States