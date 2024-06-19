Пестов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пестова Олеся Ирековна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пестова Олеся Ирековна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Пестова Олеся Ирековна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестов Константин Андреевич
Мать ребёнка: Пестова Олеся Ирековна