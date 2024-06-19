Пестов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Олеся Ирековна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Пестова Олеся Ирековна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Пестова Олеся Ирековна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Константин Андреевич

Мать ребёнка: Пестова Олеся Ирековна

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