Михайлова Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Стефанова Агафья Стефановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Стефанов Андрей Стефанович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно