Михайлова Евдокия Михайловна 1738 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлова Евдокия Михайловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Стефанов Петр Стефанович

Отец ребёнка: не указан

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Стефанова Агафья Стефановна

Отец ребёнка: не указан

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Стефанов Андрей Стефанович

Отец ребёнка: не указан

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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