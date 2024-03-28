Новокшанова (Пожарская) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокшанова (Пожарская) Анна Филипповна

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
03.06.1902

Муж: Новокшанов Василий Сидорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
12.06.1903

Сын: Новокшанов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Новокшанов Василий Сидорович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
23.05.1904

Дочь: Новокшенова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Новокшанов Василий Сидорович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно
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