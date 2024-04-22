Иванова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Виктория Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр

Рождение ребёнка
02.03.1999

Дочь: (Иванова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр

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