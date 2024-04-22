Иванова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Виктория Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Александр
Рождение ребёнка
02.03.1999
Дочь: (Иванова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр