Тохтамыш / 2-Й Брак / (Ильдонот) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш / 2-Й Брак / (Ильдонот) Анна Петровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Тохтамыш Илья Константинович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.04.1888

Сын: Тохтамыш Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Тохтамыш Илья Константинович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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