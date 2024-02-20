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Тохтамыш Дмитрий Ильич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

07.04.1888

Дата смерти

03.12.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1888

Отец: Тохтамыш Илья Константинович

Мать: Тохтамыш / 2-Й Брак / Анна Петровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
03.12.1892
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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