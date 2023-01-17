Климовских Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Евдокия Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Климовских Дмитрий Софронович

Отец ребёнка: Климовских Софрон Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Климовских Василий Софронович

Отец ребёнка: Климовских Софрон Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Климовских Иван Софронович

Отец ребёнка: Климовских Софрон Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Софрон Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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