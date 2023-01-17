Климовских Евдокия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Климовских Дмитрий Софронович
Отец ребёнка: Климовских Софрон Алексеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Климовских Василий Софронович
Отец ребёнка: Климовских Софрон Алексеевич
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Климовских Иван Софронович
Отец ребёнка: Климовских Софрон Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно