(Мовкаленко) Елена
Место рожденияЛенинград
Дата рождения03.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983
Отец: Мовкаленко Сергей
Мать: Ольга
Ленинград
Рождение ребёнка
14.10.2006
Санкт-Петербург
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Рождение ребёнка
23.09.2011
Санкт-Петербург, роддом №10
Рождение ребёнка
29.06.2019
Пушкин, Госпитальная ул., роддом 38
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярослава
Отец ребёнка: Никонов Виктор
Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно