(Мовкаленко) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мовкаленко) Елена

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

03.02.1983

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983

Отец: Мовкаленко Сергей

Мать: Ольга

Ленинград
Рождение ребёнка
14.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никонов Виктор

Санкт-Петербург
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Рождение ребёнка
23.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никонов Виктор

Санкт-Петербург, роддом №10
Рождение ребёнка
29.06.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никонов Виктор

Пушкин, Госпитальная ул., роддом 38
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярослава

Отец ребёнка: Никонов Виктор

Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
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