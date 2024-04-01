Грудинина (Баранова) Авдотья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрудинина (Баранова) Авдотья Алексеева

Грудинина (Баранова) Авдотья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Баранов Алексей Отст. Кр. Пп

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1771

Муж: Грудинин Савелий Антонов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.02.1772

Дочь: Марья Саввина

Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов

Рождение ребёнка
Около 23.02.1774

Дочь: Авдотья Савельева

Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
к. ж Матрона Панова
Рождение ребёнка
05.07.1780

Сын: Грудинин Петр Саввин

Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов

Рождение ребёнка
02.11.1781

Сын: Грудинин Никандр Савельев

Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.09.1784

Сын: Грудинин Косма Савин

Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Грудинин Иван Савельев

Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Елена Савельева

Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Александра Савельева

Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close