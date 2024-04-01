Грудинина (Баранова) Авдотья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Баранов Алексей Отст. Кр. Пп
Бракосочетание
24.01.1771
Рождение ребёнка
16.02.1772
Дочь: Марья Саввина
Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов
Рождение ребёнка
Около 23.02.1774
Дочь: Авдотья Савельева
Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов
к. ж Матрона Панова
Рождение ребёнка
05.07.1780
Сын: Грудинин Петр Саввин
Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов
Рождение ребёнка
02.11.1781
Сын: Грудинин Никандр Савельев
Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.09.1784
Сын: Грудинин Косма Савин
Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Елена Савельева
Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Александра Савельева
Отец ребёнка: Грудинин Савелий Антонов
Смерть
Неизвестно