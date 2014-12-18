Баишева Алгыстаана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баишева Алгыстаана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2014

Отец: Баишев Анатолий Альбертович

Мать: Седалищева Айыына

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