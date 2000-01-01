Данейкин Григорий Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данейкин Григорий Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Данейкин Леонтий Нестеров

Мать: 1я жена

Смерть
Неизвестно
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