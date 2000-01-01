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Данейкин Григорий Леонтьев
Данейкин Григорий Леонтьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1838
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Данейкин Леонтий Нестеров
1820 г.р.
Мать
1я жена
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Данейкин Леонтий Нестеров
Мать:
1я жена
Смерть
Неизвестно
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