Емельянова (Назарова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1924
Дата смерти19.12.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Назаров Иосиф
Мать: не указана
Дочь: (Емельянова) Галина
Отец ребёнка: Емельянов Александр
Сын: Емельянов Владимир
Отец ребёнка: Емельянов Александр
Дочь: (Емельянова) Анна
Отец ребёнка: Емельянов Александр
Сын: Емельянов Виктор
Отец ребёнка: Емельянов Александр
Сын: Емельянов Федор
Отец ребёнка: Емельянов Александр
Дочь: (Емельянова) Анна
Отец ребёнка: Емельянов Александр
Дочь: (Емельянова) Елена
Отец ребёнка: Емельянов Александр
Дочь: (Емельянова) Мария
Отец ребёнка: Емельянов Александр
Дочь: (Емельянова) Фаина
Отец ребёнка: Емельянов Александр
Дочь: (Емельянова) Нина
Отец ребёнка: Емельянов Александр
Сын: Емельянов Иван
Отец ребёнка: Емельянов Александр
Дочь: (Емельянова) Матрена
Отец ребёнка: Емельянов Александр
Сын: Емельянов Петр
Отец ребёнка: Емельянов Александр