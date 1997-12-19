Емельянова (Назарова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Назарова) Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1924

Дата смерти

19.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1924

Отец: Назаров Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1943

Дочь: (Емельянова) Галина

Отец ребёнка: Емельянов Александр

Рождение ребёнка
04.06.1947

Сын: Емельянов Владимир

Отец ребёнка: Емельянов Александр

Рождение ребёнка
08.02.1949

Дочь: (Емельянова) Анна

Отец ребёнка: Емельянов Александр

Рождение ребёнка
1950

Сын: Емельянов Виктор

Отец ребёнка: Емельянов Александр

Рождение ребёнка
13.06.1951

Сын: Емельянов Федор

Отец ребёнка: Емельянов Александр

Рождение ребёнка
16.02.1953

Дочь: (Емельянова) Анна

Отец ребёнка: Емельянов Александр

Рождение ребёнка
03.05.1954

Дочь: (Емельянова) Елена

Отец ребёнка: Емельянов Александр

Рождение ребёнка
26.11.1955

Дочь: (Емельянова) Мария

Отец ребёнка: Емельянов Александр

Рождение ребёнка
22.07.1957

Дочь: (Емельянова) Фаина

Отец ребёнка: Емельянов Александр

Рождение ребёнка
19.06.1959

Дочь: (Емельянова) Нина

Отец ребёнка: Емельянов Александр

Рождение ребёнка
12.09.1960

Сын: Емельянов Иван

Отец ребёнка: Емельянов Александр

Рождение ребёнка
01.04.1962

Дочь: (Емельянова) Матрена

Отец ребёнка: Емельянов Александр

Рождение ребёнка
05.12.1963

Сын: Емельянов Петр

Отец ребёнка: Емельянов Александр

Смерть
19.12.1997

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