Фатьянова (Листова) Ульяна Григорьевна 12.12.1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фатьянова (Листова) Ульяна Григорьевна

Место рождения

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.12.1851 ст.

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1851 ст.

Отец: Листов Григорий Васильевич

Мать: Листова (Аврамова) Анна Стефановна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
17.01.1871 ст.

Муж: Фатьянов Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
15.12.1872 ст.

Дочь: Фатьянова Анисья Афанасьевна

Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.01.1873 ст.

Дочь: Наумова (Фатьянова) Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.02.1875 ст.

Сын: Фатьянов Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.09.1876 ст.

Дочь: Фатьянова Ефимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.11.1877 ст.

Сын: Фатьянов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ефимова (Фатьянова) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.12.1879 ст.

Дочь: Фатьянова Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.03.1885 ст.

Дочь: Фатьянова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1930

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