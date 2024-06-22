Фатьянова (Листова) Ульяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1851 ст.
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1851 ст.
Бракосочетание
17.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1872 ст.
Дочь: Фатьянова Анисья Афанасьевна
Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
12.01.1873 ст.
Дочь: Наумова (Фатьянова) Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1875 ст.
Сын: Фатьянов Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
14.09.1876 ст.
Дочь: Фатьянова Ефимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
10.11.1877 ст.
Сын: Фатьянов Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ефимова (Фатьянова) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
24.12.1879 ст.
Дочь: Фатьянова Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
24.03.1885 ст.
Дочь: Фатьянова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Фатьянов Афанасий Петрович
Смерть
1930