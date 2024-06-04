Саксонов Гурьян Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Саксонова Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
26.05.1827
Сын: Самсонов Федот (Федор) Гуриев
Мать ребёнка: Саксонова Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Саксонова Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Чечевицына (Саксонова) Федосья Гурьева
Мать ребёнка: Саксонова Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Саксонова Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Быкова (Саксонова) Анна Гурьева
Мать ребёнка: Саксонова Авдотья Дмитриева
Смерть
После 1857