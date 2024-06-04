Саксонов Гурьян Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаксонов Гурьян Васильев

Саксонов Гурьян Васильев

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Самсонов Василий Евстафиев

Мать: Самсонова Матрена Захарова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксонова Авдотья Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Саксонов Павел Гуриев

Мать ребёнка: Саксонова Авдотья Дмитриева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1827

Сын: Самсонов Федот (Федор) Гуриев

Мать ребёнка: Саксонова Авдотья Дмитриева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Саксонов Максим Гуриев

Мать ребёнка: Саксонова Авдотья Дмитриева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Чечевицына (Саксонова) Федосья Гурьева

Мать ребёнка: Саксонова Авдотья Дмитриева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Саксонов Ларион Гуриев

Мать ребёнка: Саксонова Авдотья Дмитриева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Быкова (Саксонова) Анна Гурьева

Мать ребёнка: Саксонова Авдотья Дмитриева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.