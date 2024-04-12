Федорченко Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения21.03.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921
Военная служба
1941
Дата рождения __.__.1921 Место рождения Украинская ССР, Донецкая обл., Славянский р-н, с. Райалександровка Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная карто... Показать все
Военная служба
?.08.1945
Германия
ВОВ - попал в плен и освобожден
Смерть
Неизвестно