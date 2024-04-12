Федорченко Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорченко Василий Петрович

Федорченко Василий Петрович

Место рождения

Безкровный, Изюмский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

21.03.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921

Отец: Федорченко Петр Алексеевич

Мать: Федорченко Васса Парамоновна

Безкровный, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Военная служба
1941
Дата рождения __.__.1921 Место рождения Украинская ССР, Донецкая обл., Славянский р-н, с. Райалександровка Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная карто... Показать все
Военная служба
?.08.1945
Германия
ВОВ - попал в плен и освобожден
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close