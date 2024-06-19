Морозова (Полянская) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Полянская) Анна Яковлевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Михаил Даниилович

Рождение ребёнка
14.09.1898

Дочь: Морозова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Даниилович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Морозова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Даниилович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.04.1903

Сын: Морозов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Даниилович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
27.04.1905

Сын: Морозов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Даниилович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
26.10.1907

Сын: Морозов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Даниилович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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