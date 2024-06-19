Морозова (Полянская) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1898
Дочь: Морозова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Даниилович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Морозова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Даниилович
Рождение ребёнка
15.04.1903
Сын: Морозов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Даниилович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
27.04.1905
Отец ребёнка: Морозов Михаил Даниилович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
26.10.1907
Сын: Морозов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Даниилович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно