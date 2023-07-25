Волчатникова (Романова) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.05.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.2015
Дочь: Волчатникова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Волчатников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
25.02.2017
Сын: Волчатникова Иван Николаевич
Отец ребёнка: Волчатников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
04.08.2020
Дочь: Волчатникова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Волчатников Николай Михайлович