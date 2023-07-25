Волчатникова (Романова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолчатникова (Романова) Наталья Николаевна

Волчатникова (Романова) Наталья Николаевна

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

30.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волчатников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
04.11.2015

Дочь: Волчатникова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Волчатников Николай Михайлович

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.2017

Сын: Волчатникова Иван Николаевич

Отец ребёнка: Волчатников Николай Михайлович

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.2020

Дочь: Волчатникова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Волчатников Николай Михайлович

Реутов, Реутов, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.